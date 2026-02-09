Appalto rifiuti e proroghe milionarie, perché la Procura indaga sul sindaco Marrandino

PUBBLICITÀ

Appalti e proroghe sui rifiuti, Castel Volturno sotto shock: l’ordinanza che scuote il Comune

L’ordinanza della Procura che vede indagato il sindaco Pasquale Marrandino apre una fase delicata per l’amministrazione comunale di Castel Volturno, già scossa nelle ultime settimane da altre 3 inchieste che coinvolgono l’attuale fascia tricolore.

Secondo gli atti, le contestazioni si riferiscono a un periodo in cui Marrandino ricopriva ruoli chiave all’interno dell’Ente, passando da presidente del Consiglio comunale a vicesindaco e assessore. Un arco temporale durante il quale il Comune ha fatto ricorso a più affidamenti e proroghe del servizio di igiene urbana, affidato alla Teknoservice srl.

Gli inquirenti ipotizzano che il sindaco avrebbe esercitato una pressione indebita sugli uffici comunali, interferendo nelle procedure di proroga e nella predisposizione degli appalti, oltre che nella nomina di figure strategiche per la gestione del settore Ambiente. Contestata anche l’assegnazione di deleghe e servizi complementari, come quelli legati al circuito Conai e alla gestione degli ingombranti.

L’indagine arriva in un momento già complesso per Castel Volturno, Comune storicamente alle prese con criticità ambientali e amministrative. Sul piano politico, l’inchiesta rischia di avere ripercussioni significative sulla tenuta dell’amministrazione e sul clima interno al Consiglio comunale con l’opposizione che chiede chiarezza.

“La responsabilità di chi guida un Comune non si misura nella capacità di replicare o di difendersi sui social, ma nella lucidità di valutare se esistono ancora le condizioni per governare senza esporre l’istituzione a rischi ulteriori – ha fatto sapere Annalisa Petrella, sconfitta al ballottaggio da Marrandino nel 2024 – Se Marrandino fosse veramente un sindaco che ama la nostra comunità, avrebbe già lasciato. Alla luce del nuovo filone d’indagine, la richiesta di convocare il Consiglio comunale diventa ancora più necessaria e non più rinviabile”.