Appaltopoli tra Napoli e Caserta, scarcerato Nicola Ferraro

Redazione Internapoli
Nuovo arresto per l'ex consigliere regionale, gli affari di Nicola Ferraro con il clan
L'imprenditore ed ex consigliere regionale, Nicola Ferraro
Scarcerato Nicola Ferraro, l’imprenditore finito in carcere il 9 settembre scorso nell’ambito di un’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. La Procura partenopea lo ritiene al centro di una sistema di corruzione per l’assegnazione di appalti pubblici nel settore dei rifiuti.

A deciderne la scarcerazione il tribunale del Riesame di Napoli che ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip nei confronti dell’ex consigliere regionale, difeso da Mario Griffo e Giuseppe Stellato). L’imprenditore ha già scontato una pena per concorso esterno in camorra, con l’accusa di essere colluso con il clan dei Casalesi. Il Riesame ha però annullato in toto l’ordinanza per Ferraro. 

Sistema Ferraro per gli appalti a Caserta, torna in libertà l’ex sindaco

Torna in libertà su decisione del tribunale del Riesame di Napoli Giuseppe Guida, sindaco di Arienzo e coordinatore provinciale di Forza Italia, attualmente sospeso dalla carica. Era era finito agli arresti domiciliari nell’ambito dell’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea sul sistema ideato da Nicola Ferraro. 

Guida è accusato di aver ricevuto sostegno elettorale da Ferraro alle elezioni provinciali di Caserta in cambio dell’aggiudicazione dell’appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ad Arienzo. I difensori di Guida, gli avvocati Paolo Falco e Renato Jappelli, si sono rivolti al tribunale del Riesame di Napoli, che ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Napoli.

