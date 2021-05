Episodi arbitrali Udinese-Juventus. Continua a tenere banco quanto accaduto ieri durante l’intervallo alla Dacia Arena e gli episodi arbitrali che secondo i bianconeri di casa avrebbero deciso il match ed a tal riguardo non sono passate inosservate le parole di Luciano Moggi.

Moggi: «Episodi Udinese-Juventus? I dirigenti non condizionano gli arbitri»

A Radio Marte è intervenuto Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, simbolo dello scandolo Calciopoli: “L’Atalanta è molto più forte e in futuro può arrivare a vincere il campionato. A me ha dato più soddisfazione vedere l’Atalanta piuttosto che l’Inter. Dirigenti Juventus contro l’arbitro? Ci sta che succedano certe cose, Pierpaolo anni fa ruppe un piatto a Firenze. Le persone, di fronte a cose che secondo loro non vanno, possono fare qualcosa. Ma queste cose non condizionano l’arbitro”.

Coinvolto nello scandalo Calciopoli nel 2006

Nel maggio 2006 è stato coinvolto nello scandalo sportivo noto come Calciopoli. Il relativo processo penale a Napoli è arrivato alla sentenza di appello il 17 dicembre 2013 con una condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione. Nell’ambito della giustizia sportiva dopo avere scontato 5 anni di inibizione ha subito la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Nell’ambito della giustizia penale il 24 marzo 2015 il processo finì con l’annullamento del verdetto di condanna in secondo grado senza rinvio.