PUBBLICITÀ
HomeCronacaArma rubata: misura cautelare per un indagato legato al clan Amato-Pagano
CronacaCronaca localeSenza categoria

Arma rubata: misura cautelare per un indagato legato al clan Amato-Pagano

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di un soggetto ritenuto gravemente indiziato dei reati di detenzione illegale di arma comune da sparo e ricettazione, aggravati dall’aver agevolato l’attività del clan camorristico Amato-Pagano.

Il provvedimento è stato eseguito dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, con il supporto della Squadra Mobile della Questura di Lecce, su disposizione del Tribunale di Napoli – Sezione G.I.P.

PUBBLICITÀ

La misura cautelare scaturisce da una più ampia attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile partenopea. In particolare, il 16 settembre 2025, nell’ambito di un’operazione di polizia giudiziaria finalizzata all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, ai danni di un’attività commerciale di autolavaggio e compravendita di auto, lo stesso soggetto era stato arrestato.

In quell’occasione l’uomo fu trovato in possesso di un’arma comune da sparo, completa di sei proiettili, risultata provento di furto. Secondo gli investigatori, la disponibilità dell’arma sarebbe stata funzionale a favorire le attività del clan Amato-Pagano, storico sodalizio camorristico attivo nell’area nord di Napoli.

Come precisato dalla Procura, il provvedimento eseguito rientra nella fase delle indagini preliminari. Avverso la misura sono ammessi i mezzi di impugnazione previsti dalla legge e l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati