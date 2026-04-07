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Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati. Lo racconta, nella ‘Rubrichissima’ della sua newsletter, Gabriele Parpiglia, giornalista che per primo lo scorso ottobre confermò la gravidanza della showgirl e la decisione del calciatore del Monza di lasciare la moglie per lei, affrontando anche una battaglia legale per via di un divorzio non ancora avvenuto.

Ora, però, la situazione sarebbe drasticamente cambiata, e la coppia che lo scorso dicembre ha anche affrontato con enorme dolore la perdita di un bambino al quinto mese di gravidanza, avrebbe deciso di dirsi addio.

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E’ finita tra Raffaella Fico e Armando Izzo: “La rottura prima di Pasqua”

“Poco prima di Pasqua Armando Izzo ha scelto di chiudere la storia con Raffaella Fico in modo netto e in parallelo ha recuperato i rapporti con l’ex moglie: i due però non sono tornati insieme”, scrive Parpiglia: “Ma dopo la guerra, oggi tra loro il clima è disteso. E chi li conosce parla di “pace e ritorno di fiamma””. Dal canto suo, Raffaella Fico avrebbe “lasciato casa di lui e… lui avrebbe lasciato i legali da pagare”, si legge ancora.

Da parte dei diretti interessati, al momento, non c’è stata alcuna conferma sulla fine della loro relazione che arriva come un’indiscrezione inattesa alla luce delle dichiarazioni di entrambi rilasciate lo scorso gennaio. Raccontando della sofferenza per la perdita del loro bambino, infatti, a Verissimo Raffaella Fico raccontò quanto il compagno le fosse stato accanto in quel momento, mentre lui rispose con una sorpresa che confermava la reciprocità del loro amore.

“La perdita di nostro figlio è stata una batosta, ma ho scoperto che Raffaella ha una forza incredibile”, aveva detto Izzo, affezionatissimo anche a Pia, la figlia che la compagna ha avuto da Mario Balotelli: “Noi ci godiamo i nostri giorni, ma sogniamo di avere una famiglia”. E Raffaella: “Lui cerca di dare sostegno e coraggio a me, ma è stato male anche lui”, disse allora la showgirl.

La smentita di Izzo: “Non torno con la mia ex moglie”

Arrivano, intanto, le parole di smentita di Armando Izzo attraverso una storia Instagram, circa il probabile ritorno con la sua ex moglie: “Sono in un momento della mia vita in cui sento il bisogno di fermarmi e prendermi una pausa di riflessione. E’ una scelta difficile ma necessaria per fare chiarezza dentro me stesso e affrontare con responsabilità ciò che sto vivendo. So bene che questa situazione può causare dolore a Raffaella Fico, e per questo voglio esprimere nei suoi confronti il mio rispetto sincero, prima ancora che umano. Allo stesso tempo, tengo a chiarire che questa pausa non rappresenta in alcun modo un ritorno con la mia ex moglie, madre dei miei figli, una persona che continuerà sempre ad avere il mio massimo rispetto per il ruolo che ha nella mia vita e per il percorso che abbiamo condiviso. Anche da adulti si attraversano momenti complessi. Ci sono situazioni che vanno vissute fino in fondo per essere comprese davvero e affrontate con la giusta consapevolezza. Oggi sento il dovere di prendermi questo tempo, con rispetto verso tutte le persone coinvolte”.