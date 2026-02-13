Armi e droga nascosti sotto il tappetino dell’auto a Napoli, arrestati 4 giovani

PUBBLICITÀ

Nella serata di mercoledì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 4 persone, dai 18 ai 21 anni, tutte di Aversa, per concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Tre di esse sono state denunciate per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Armi e droga nascosti sotto il tappetino dell’auto, arrestati 4 giovani a Napoli

In particolare, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel transitare in via Foria all’angolo con via Duomo, hanno controllato i predetti a bordo di un’autovettura rinvenendo, ben occultata al di sotto del tappetino passeggero posteriore lato guida e nella immediata disponibilità del 21enne, una pistola replica modello 92 priva di tappo rosso.

Ancora, i poliziotti hanno esteso il controllo agli altri occupanti dell’autovettura trovando il conducente, identificato poi per il 19enne, in possesso di 3 involucri di hashish del peso complessivo di 74 grammi circa, un involucro di marijuana del peso di 3 grammi circa, un coltello da cucina con lama intrisa di sostanza stupefacente e 280 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, gli operatori hanno sorpreso una delle due 18enni in possesso di un involucro di hashish del peso di 102 grammi circa e di un coltello a “farfalla” con lama di 10 cm mentre, l’altra 18enne è stata trovata in possesso di 2 involucri di marijuana del peso complessivo di 10 grammi circa e di 250 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno esteso i controlli presso le abitazioni degli indagati rinvenendo, solo nell’abitazione del 21enne, 24 involucri di marijuana, 9 di hashish e due bilancini di precisione.

Per tali motivi, i prevenuti sono stati tratti in arresto dal personale operante.