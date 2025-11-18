Arrestato il boss latitante, scovato in Marocco insieme alla compagna

PUBBLICITÀ

Patrizio Forniti e Monica Montenero, ricercati dal 3 luglio 2024, sono stati arrestati venerdì scorso a Casablanca dalla Gendarmeria Reale marocchina. La coppia era destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma nell’ambito del filone apriliano dell’inchiesta Assedio, condotta dal Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Roma. Un’indagine che, lo scorso anno, aveva portato all’arresto di 25 persone e allo scioglimento del Comune di Aprilia per infiltrazioni mafiose.

Forniti, considerato dagli investigatori il vertice dell’organizzazione criminale che porta il suo nome, figurava nella lista dei latitanti più pericolosi. Al momento della cattura, lui e la compagna erano in possesso di falsi passaporti svizzeri. La Direzione Distrettuale Antimafia di Roma ha già avviato le pratiche per l’estradizione.

L’operazione è stata resa possibile grazie al coordinamento internazionale: fondamentale il supporto del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, nell’ambito del progetto I-CAN, e dell’Esperto per la sicurezza dell’Ambasciata d’Italia a Rabat in rappresentanza della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga.