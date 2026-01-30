Arrestato il fiancheggiatore della latitanza di Messina Denaro

PUBBLICITÀ

Va in carcere Emanuele Bonafede, accusato di essere uno dei fiancheggiatori dell’allora capomafia latitante Matteo Messina Denaro. Il 53enne di Castelvetrano, marito di una delle donne amanti del boss, a cui l’uomo faceva da ‘vivandiere’, era agli arresti domiciliari dal marzo del 2023 per scontare una condanna a 4 anni 4 mesi di reclusione.

La Corte d’appello di Palermo ha disposto che espii la pena in prigione e carabinieri della stazione di Campobello di Mazara hanno eseguito l’ordine di carcerazione. Il provvedimento scaturisce dalla contestazione di reati per associazione di stampo mafioso, patrocinio o consulenza infedele e favoreggiamento commessi a supporto della latitanza di Matteo Messina Denaro. L’uomo è stato condotto nel carcere di Trapani.

