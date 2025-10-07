PUBBLICITÀ
HomeCronacaArrestato pericoloso latitante, era scampato alla cattura nel 2020
CronacaCronaca nazionale

Arrestato pericoloso latitante, era scampato alla cattura nel 2020

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
PUBBLICITÀ

È finita all’alba di oggi la latitanza di Leonardo Gesualdo, 39 anni, ritenuto elemento di spicco della “Società foggiana”, l’organizzazione mafiosa radicata nel capoluogo dauno. L’uomo, inserito nell’elenco dei latitanti più pericolosi d’Italia, era ricercato dal 2020 dopo essere sfuggito al blitz “Decimabis” ed era stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione per associazione mafiosa.

Il blitz dei carabinieri del GIS, le teste di cuoio dell’Arma, è scattato alle prime luci del mattino. Gesualdo è stato sorpreso mentre dormiva in un’abitazione alla periferia di Foggia, dove si nascondeva da tempo.

PUBBLICITÀ

Il blitz delle teste di cuoio

L’operazione, condotta dai reparti speciali dell’Arma e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, diretta dal procuratore Roberto Rossi, è giunta al termine di complesse indagini portate avanti dai carabinieri del Comando provinciale di Foggia.

Nei giorni scorsi gli investigatori avevano localizzato il possibile covo del ricercato. All’alba di oggi il blitz: l’irruzione è stata accompagnata da alcune esplosioni controllate per forzare l’ingresso. Il 39enne, sorpreso nel sonno, non ha opposto resistenza, nonostante fosse in possesso di una pistola con matricola abrasa, caricatore inserito e sei colpi pronti a sparare.

La latitanza e la cattura

Gesualdo era riuscito a sottrarsi alla cattura nel 2020, durante l’operazione “Decimabis”, che aveva disarticolato una rete di affiliati e fiancheggiatori della criminalità organizzata foggiana. Per anni aveva fatto perdere le proprie tracce, spostandosi tra diversi covi. La sua cattura rappresenta un colpo significativo inferto alla “Società foggiana”, da tempo nel mirino della magistratura antimafia.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati