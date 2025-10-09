Arrestato un pusher ‘insospettabile’ a Torre del Greco, consegne in delivery

PUBBLICITÀ

I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno condotto un nuovo colpo contro il micro-spaccio: si tratta del quarto arresto in pochi giorni contro i delivery della droga. Nella notte, verso le ore 1:30, durante un controllo tra via Lava Troia e via Litoranea, una pattuglia della Sezione radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Torre ha fermato una Fiat 500X con 2 giovani a bordo.

L’atteggiamento nervoso dei ragazzi e il forte odore di marijuana proveniente dall’auto hanno insospettito i militari, che hanno deciso di procedere con la perquisizione. L’autista è risultato pulito, ma il passeggero, un 22enne disoccupato, nascondeva nella tasca della felpa un involucro con 10 grammi di marijuana. Durante la successiva perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto altri 19 grammi della stessa sostanza, già suddivisa e pronta per la vendita, oltre a un bilancino di precisione.

“Mi arrangio, ho perso il lavoro”

Il ragazzo ha ammesso le proprie responsabilità, spiegando di aver deciso di vendere droga “solo per racimolare qualche soldo” dopo aver perso il lavoro. È stato arrestato e si trova ora in attesa di giudizio.

Allarme sociale

L’episodio si inserisce nel quadro delle recenti operazioni dell’Arma volte a contrastare il fenomeno del micro-spaccio in tutta la provincia di Napoli, che sempre più spesso coinvolge insospettabili e incensurati, spinti da difficoltà economiche e dall’illusione di guadagni facili. Si tratta di giovani insospettabili che si improvvisano spacciatori attraverso appuntamenti fissati tramite social o messaggi privati, dosi di droga trasportate a piedi, in auto o in scooter e consegne rapide in punti concordati all’ultimo momento.