Camorra di Sant’Antimo, arrestati il reggente e gli affiliati del clan

PUBBLICITÀ

Esercitavano il loro potere criminale su Sant’Antimo, Casandrino e Grumo Nevano. Queste le accuse contro il reggente e gli affiliati al Ranucci che sono stati arrestati stamattina dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna. I militari dell’Arma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 14 persone.

Il potere dei clan a Sant’Antimo, arrestati il reggente e gli affiliati

La misura cautelare in carcere è stata emessa nei confronti di Domenico Ranucci, Antimo Alfe, Antonio Arena, Francesco Di Matteo, Mario D’Isidoro, Vincenzo Morrone, Antonio Perfetto, Antonio Piciulli, Marco Reale, Nicola Russo, Mario Verde e Pasquale Verde. Disposti gli arresti domiciliari per Salvatore Perrella.

PUBBLICITÀ

Lillì Ranucci avrebbe retto l’omonimo clan dalla sua scarcerazione, avvenuta nel novembre 2022, ed era affiancato dai luogotenenti Antimuccio Alfè e Costantino Grillo.

In particolare, le indagini avrebbero evidenziato l’operatività di tre diversi clan Puca, Verde e Ranucci delineando le strutture gerarchiche. I gruppi criminali avrebbero stipulato un patto di alleanza, che avrebbe previsto la suddivisione dei territori di competenza.

Le organizzazioni criminali avevano anche una cassa comune in cui confluivano i soldi illeciti. Il controllo dei territori sarebbe stato assicurato anche grazie alla forza di intimidazione derivante dalla disponibilità delle armi. L’indagine della DDA di Napoli è partita in seguito alle minacce al titolare di un autolavaggio a Grumo Nevano. Nell’agosto 2022 il commerciante ha trovato un ordigno inesploso davanti alla sua attività.