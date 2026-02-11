Arresti per droga ed estorsioni, in corso blitz dell’Antimafia a Caserta

PUBBLICITÀ

Blitz antimafia a Caserta: operazione della Dda contro sodalizio camorristico

È in corso dalle prime ore del mattino una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nei confronti di un sodalizio criminale operante sul territorio.

I reati contestati, a vario titolo, sono gravi e articolati: si va dall’associazione per delinquere di stampo camorristico all’estorsione, passando per incendi, detenzione e porto di armi, traffico di sostanze stupefacenti, ricettazione, oltre a minacce e lesioni personali.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità organizzata nel Casertano, territorio storicamente interessato dalla presenza di gruppi camorristici radicati.

I dettagli del blitz saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 10.30 presso la sala Beatrice (8° piano) della Procura di Napoli. L’incontro sarà presieduto dal Procuratore Capo Nicola Gratteri e vedrà la partecipazione del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caserta, colonnello Manuel Scarso.