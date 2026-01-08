PUBBLICITÀ

Arriva la nevicata del 2026 in Campania. Abbondanti cadute in Irpinia e sul Monte Faito. Imbiancate le case per alcuni minuti anche ad Avellino città.

Copiose nevicate a Laceno, Ariano Irpino e Bagnoli Irpino, anche a bassa quota. Sul Faito, già dal pomeriggio, oltre i 1.100 metri, poi in serata anche a quote interiori. Sui monti irpini, del Sannio e i Picentini.

PUBBLICITÀ

Arriva la neve in Campania, fioccate anche nel Napoletano e temperature sotto lo zero

I primi fiocchi sono caduti nella serata di ieri, mercoledì 7 gennaio, in corrispondenza del brusco calo delle temperature di questi giorni, arrivate, soprattutto nelle zone interne della Campania, sotto lo zero. Le condizioni climatiche, insomma, sono favorevoli alla neve, che nelle prossime ore potrebbe comparire anche sul Vesuvio (sarebbe la prima volta del 2026, ma non di questo inverno), dove in serata c’è stato solo un leggero nevischio. Mentre a Napoli città è più difficile, anche se i meteorologi non escludono un ulteriore calo delle temperature nel weekend.

A Napoli, intanto, a seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania oggi, domani, 8 gennaio, saranno chiusi i parchi e i cimiteri. Oltre alle precipitazioni, infatti, si prevedono anche venti forti. L’allerta è valida dalle ore 20.00 di oggi, mercoledì 7 gennaio, fino alle ore 14.00 di domani, giovedì 8 gennaio. Oltre alla già prevista interdizione dell’accesso ai parchi, alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile Nord di Bagnoli, il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto, per la giornata di domani, la chiusura su tutto il territorio cittadino dei cimiteri, anche privati.