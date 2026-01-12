Arsenale scovato nel Basso Lazio, sequestrati tritolo e 7 pistole

PUBBLICITÀ

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Latina, nell’ambito delle attività info-investigative finalizzate al contrasto della detenzione di armi ed esplosivi nel territorio provinciale, ha eseguito alcune perquisizioni, che hanno permesso di rinvenire e sequestrare numerose armi da fuoco, anche clandestine, oltre ad ordigni esplosivi, tra cui un manufatto artigianale contenente oltre 250 grammi di tritolo.

In particolare, gli investigatori della Squadra Mobile hanno sequestrato, in un appartamento in località Latina Scalo, la replica di pistola che potrebbe essere stata modificata per sparare e su cui saranno svolti accertamenti balistici.

Indagini sull’arsenale

In un appartamento a San Felice Circeo, invece, è stato scoperto un vero e proprio arsenale di armi ed esplosivi; infatti, sono state rinvenute 7 pistole (di cui 4 semiautomatiche e 3 revolver), un silenziatore, nr. 3 bombe carta di fattura artigianale (nr. 2 del peso di oltre 1 kg ed una del peso di circa duecento grammi), nonché un ordigno artigianale contenente circa 250 grammi di tritolo. Quest’ultimo manufatto, stante la pericolosità imminente, veniva fatto brillare dagli artificieri della Polizia di Stato della Questura di Roma in una cava situata vicina al luogo del ritrovamento.

Sono in corso le indagini finalizzate ad attribuire la “paternità” di tali armi ed esplosivi, posto che i proprietari dell’immobile parrebbero estranei ai fatti.

Prosegue incessante l’attività della Polizia di Stato, oltre che sul fronte delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, anche sul piano della prevenzione, con l’implementazione di servizi di controllo del territorio, in tutta la provincia, finalizzati ad intercettare ogni forma di criminalità, a maggior ragione rispetto a possibili fonti di pericolo per la collettività.