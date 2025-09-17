Artem Tkachuk dà in escandescenze al Pellegrini, bloccato dai carabinieri

Il giovane attore napoletano di origini ucraina Artem Tkachuk, noto per il suo ruolo nella serie televisiva Mare Fuori, è giunto al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini in condizioni di forte agitazione, dove è stato preso in carico con codice rosso.

Durante gli accertamenti sanitari avrebbe perso il controllo, arrivando a spintonare medici, infermieri e personale di vigilanza. Nella concitazione, secondo quanto si apprende, avrebbe anche danneggiato un macchinario per la ventilazione polmonare e una porta della struttura.

PUBBLICITÀ

A bloccarlo sono intervenute le guardie giurate presenti in ospedale, supportate dai carabinieri della compagnia Napoli Centro, chiamati d’urgenza sul posto. Il giovane attore sarà denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.