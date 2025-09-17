PUBBLICITÀ
Artem Tkachuk dà in escandescenze al Pellegrini, bloccato dai carabinieri
CronacaCronaca locale

Artem Tkachuk dà in escandescenze al Pellegrini, bloccato dai carabinieri

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Artem Tkachuk dà in escandescenze al Pellegrini, bloccato dai carabinieri
Artem Tkachuk dà in escandescenze al Pellegrini, bloccato dai carabinieri
Il giovane attore napoletano di origini ucraina Artem Tkachuk, noto per il suo ruolo nella serie televisiva Mare Fuori, è giunto al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini in condizioni di forte agitazione, dove è stato preso in carico con codice rosso.

Durante gli accertamenti sanitari avrebbe perso il controllo, arrivando a spintonare medici, infermieri e personale di vigilanza. Nella concitazione, secondo quanto si apprende, avrebbe anche danneggiato un macchinario per la ventilazione polmonare e una porta della struttura.

A bloccarlo sono intervenute le guardie giurate presenti in ospedale, supportate dai carabinieri della compagnia Napoli Centro, chiamati d’urgenza sul posto. Il giovane attore sarà denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.

Gianluca Spina
Gianluca Spina

