“Li ho spezzato i denti”, il post dell’attore di Mare Fuori dopo la serata in discoteca

La serata di Artem Tkachuk è finita in compagnia della polizia di Stato a Roma. L’attore 25enne avrebbe passato una serata in discoteca con gli amici e, rientrato in albergo, avrebbe avuto una accesa lite con un giovane nello specifico secondo quanto appreso da RomaToday.

Sul posto, intorno alle 9 del mattino di domenica, sono intervenuti gli agenti del commissariato Casilino e i medici del 118 che hanno trovato l’attore italo-ucraino della serie tv Mare Fuori e un ragazzo romano davanti a un albergo di Torre Maura. I due sono stati identificati poichè sarebbero venuti alle mani. L’episodio era stato reso pubblico da influencer amico di Artem che ha risposto sui social: “Hanno provato a rubarmi la collana e li ho spezzato i denti”.

Artem Tkachuk rompe il silenzio: “Io in TSO in mezzo ai veri pazzi, non provo più niente per questa vita”

Dopo mesi di silenzio, Artem Tkachuk, “Pino” di Mare Fuori, ha aggiornato il suo profilo Instagram. In alcune stories pubblicate qualche giorni ha annunciato la sua volontà di allontanarsi dai social per “dedicarmi al mio lavoro spirituale e mentale”, anzitutto.

Lo scorso settembre circolò la notizia che lo vedeva coinvolto in un momento di tensione all’Ospedale Vecchio Pellegrini a Napoli: fu accusato di aver danneggiato un macchinario e di essere stato bloccato dai carabinieri.

Ora è lui a raccontare la sua versione: “Non chiedo scusa a nessuno e non devo dare spiegazioni a nessuno. Ho tanti traumi accumulati nella mia anima, già da piccolo, ora che sta esplodendo tutto dentro di me, la mia è una reazione a tutte le ipocrisie e sciacalli che mi hanno circondato fino ad ora. Nell’ambulatorio avevo solo stracciato la flebo dalle vene per uscire a fumare una sigaretta per calmarmi, e quando sono rientrato con calma mi hanno abbattuto come un elefante e mi sono svegliato per 13 giorni nel TSO in mezzo ai veri pazzi. Non è stata esposta nessuna denuncia perché non avevo rotto niente”, le parole.