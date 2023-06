Tragedia ad Arzano, Giovanni muore fuori la Caritas

PUBBLICITÀ

Oggi pomeriggio Giovanni Ruggiero ha perso la vita in via Vittorio Emanuele, probabilmente a causa di un malore improvviso. Il 73enne si stava recando al centro Caritas di Arzano, ma già nei pressi della struttura avrebbe iniziato ad accusare le prime difficolta. Poco dopo Giovanni si è accasciato a terra ed, nonostante l’allerta dei soccorsi, è spirato vicino ad un’auto. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia che hanno identificato il cadavere.

Muore durante il bagno a Mergellina, la vittima abitava a Marano

Domenica mattina al Largo Sermoneta, nell’area di Mergellina, un 79enne di Marano è stato ritrovato senza vita mentre era in acqua a fare il bagno. A notarlo sono stati alcuni bagnanti che hanno visto come l’uomo galleggiasse senza fare altri movimenti.

Portato sulla spiaggia dai presenti per cercare di rianimarlo, i militari della brigata Bersaglieri dell’esercito dell’operazione Strade Sicure nel frattempo allertate e che già da si trovavano in zona un presidio, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Inutile il tentativo di applicare all’uomo un massaggio cardiaco.