Ascensore guasto all’istituto Casanova-Costantinopoli: “Anziani costretti a salire a piedi”

Ascensore guasto alla sede elettorale del Casanova-Costantinopoli: dopo la denuncia di InterNapoli, che ha raccolto la protesta degli elettori anziani e disabili per le difficoltà a raggiungere i seggi al terzo piano dell’edificio scolastico di piazza Cavour, la Prefettura di Napoli e il Comune corrono ai ripari. In una nota, l’amministratore comunale fa sapere di essersi “immediatamente attivata per risolvere il problema, riscontrato dalle persone con difficoltà motorie, di accedere ai seggi allestiti nell’Istituto scolastico Casanova-Costantinopoli di piazza Cavour”. In che modo? Nell’immediatezza – fanno sapere da Palazzo San Giacomo – è stata disposta l’apertura dell’ingresso di via Maria Longo (alle spalle dell’ingresso principale nei pressi dell’ospedale Incurabili ndr.), che dà accesso diretto al secondo piano. Qui, inoltre, in accordo con la Prefettura, è stata allestita una cabina elettorale che consente di esercitare il diritto di voto agli elettori impossibilitati a raggiungere il piano superiore”.

La denuncia di InterNapoli

Nella mattinata di domenica la nostra testata ha reso noto, con video e foto, il disservizio dell’impianto fuori uso, che aveva reso proibitivo per anziani e persone con problemi di deambulazione salire sino al terzo piano dove sono allestiti i seggi. «Che vergogna, ce ne torniamo a casa. Ci impediscono di esercitare un nostro diritto, forse è quello che vogliono. Nessuno ci ha avvertito del mancato funzionamento», lo sfogo di decine di elettori ai nostri microfoni. Altri, più temerari, hanno comunque «votato, perchè siamo giunti sino a qui e poi non volevamo rinunciare. Ma è grave quanto successo».

Stando a quanto appreso da InterNapoli, le prime segnalazioni dell’ascensore guasto, dovuto al maltempo di questa settimana secondo quanto comunicato dall’ente comunale. da parte dei tecnici e dei delegati del sindaco (presenti nelle sedi elettorali come da prassi) risalirebbero addirittura a martedì e cioè a 5 giorni dall’apertura delle urne. Nonostante i sopralluoghi degli ingegneri, l’impianto non è mai stato ripristinato per l’indignazione dei cittadini. Nella mattinata di domenica i vigili urbani a presidio della scuola avevano affisso un nuovo avviso per cercare di limitare i danni e permettere a tutti gli elettori nei seggi del Casanova-Costantinopoli di venire a conoscenza dell’ascensore impraticabile.