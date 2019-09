Asfalto killer in Campania, Marco vittima di un tragico incidente: muore a 26 anni

Un tragico incidente ha sconvolto la comunità salernitana, nel sinistro avvenuto a Baronissi ha perso la vita Marco Aliberti. Il 26enne, per cause in corso di accertamento, è caduto dallo scooter.

Tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio per Marco, anche il sindaco Gianfranco Valiante ha espresso la sua vicinanza alla famiglia: “Siamo profondamente colpiti e sgomenti per la tragedia di questa notte che ha portato via, in un incidente stradale, il nostro giovanissimo concittadino Marco Aliberti. Non doveva accadere! Piangiamo Marco, ci stringiamo forte alla famiglia Aliberti”.

Inoltre si legge su Facebook: Ci uniamo al dolore della famiglia Aliberti di Orignano per la perdita improvvisa del caro Marco ! 💔

Un altro giovane della nostra comunità parrocchiale è andato via troppo presto ! 😔

Questa sera al termine della Messa delle ore 20:00 presso la Chiesa di San Bartolomeo Apostolo, lo ricorderemo nelle nostre preghiere ai piedi di San Rocco.