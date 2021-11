Lacrime di dolore a Salerno per Asia, la giovane è volata via a soli 23 anni

La città di Salerno piange la giovane Asia Bassi, volata via ieri a soli 23 anni. Ancora ignare le cause del decesso. La notizia della sua dipartita ha gettato nello sconforto tutta la comunità. La ragazza aveva frequentato il Conservatorio Giuseppe Martucci ed abitava a Cappelle Superiore. Sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la famiglia e il fidanzato. Proprio a lui Asia aveva dedicato una magnifica dedica circa due mesi fa: “Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore”.

Il cordoglio social per Asia Bassi

Riccardo, scrive: “BASTAAAAAAAAAAAAA un altro Angelo è volato in cielo. ASIA BASSI che Dio ti accolga tra le Sue braccia e dia la forza ai tuoi cari di sopportare questo innaturale dolore”.

“Oggi sei volata in cielo lasciando un dolore a tutte le persone che ti volevano bene…Non mi sarei mai aspettato tutto questo..Nessuno l’avrebbe pensato..Non dimenticherò mai quei tuoi sorrisoni pieni di gioia e quei tuoi occhi pieni di vita,Non dimenticherò mai i momenti passati insieme.. Soprattutto non mi dimenticherò mai di Te!! Fai Buon Viaggio Asiú …Sarai l’angelo piu Bello Ci Mancherai Tanto Asia Bassi”, scrive invece Michele.

Toccante, il post della cognata: “Cognatina nostra Asia Bassi, cosa ci hai combinato? Che brutto scherzo ci hai fatto Come si può morire a 22 anni? Dicci che è un sogno, dicci che non è niente di vero.. Eri bellissima, sempre sorridente, gentile e dolce.. Ti prego, dacci tu la forza…. È un dolore indescrivibile! Ci manchi da morire, svegliatiii!!!”

I funerali di Asia Bassi

I funerali di Asia Bassi si terranno questo giovedì pomeriggio presso la chiesa della Madonna di Lordues a Matierno.