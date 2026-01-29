Assalto al bancomat a Giugliano, arriva la stretta del Prefetto

PUBBLICITÀ

Due assalti quasi simultanei hanno interrotto la quiete notturna tra l’area nord di Napoli e l’agro nolano. Nel mirino dei malviventi sono finite le sedi della Banca di Credito Popolare a Giugliano in Campania e del Monte dei Paschi di Siena a Nola. Gli episodi, avvenuti a poche ore di distanza, hanno acceso i riflettori sulle vulnerabilità del sistema di sicurezza degli istituti bancari del territorio.

Scatta il rafforzamento dei controlli

Immediata la risposta delle istituzioni. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto un rafforzamento straordinario dei servizi di vigilanza, con un incremento delle pattuglie e dei controlli nelle aree interessate. L’obiettivo è duplice: prevenire nuove azioni criminali e rassicurare cittadini ed esercenti con una presenza più visibile delle forze dell’ordine.

PUBBLICITÀ

Convocato il Comitato per la sicurezza

Per definire un piano di contrasto più efficace, è stata convocata una riunione urgente del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il vertice si terrà domani, venerdì 30 gennaio, alle 9:30 presso il Palazzo di Governo. Parteciperanno i rappresentanti delle forze di polizia e i procuratori della Repubblica di Napoli Nord e di Nola, a sottolineare la rilevanza degli eventi.

Al termine dell’incontro, le autorità illustreranno alla stampa le misure operative che verranno adottate per rafforzare la sicurezza sul territorio.