Assalto al bancomat in Irpinia, banditi in fuga col bottino

Indagini sono in corso da parte degli agenti della Squadra Mobile di Avellino per far luce sull’attentato avvenuto due ore dopo la mezzanotte di ieri in viale Italia, in pieno centro città. Due persone a bordo di uno scooter hanno affiancato un’auto in transito, una Wolkswagen Polo, contro la quale sono stati esplosi quattro colpi di pistola. Entrambe indossavano caschi integrali.

I colpi, andati tutti a segno, hanno fatto esplodere i vetri senza però colpire gli occupanti. Gli investigatori stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere del sistema di sorveglianza installate nella zona.

Spari alla tiktoker Kekka, denunciato un 20enne per gelosia ‘social’

Sarebbe riconducibile a gelosie “social” ed anche a interessi commerciali l’attentato contro l’auto di Francesca Kekka Sardella, messo in atto ad Avellino da un ventenne che ha esploso 5 colpi di pistola contro l’auto della donna parcheggiata a Rione Mazzini.

Chi è Kekka Sardella, la ‘Regina degli Hot dog’

Sardella, che sui social pubblicizza la sua attività di venditrice ambulante di hotdog, nei giorni scorsi era stata denunciata per abusivismo dalla Guardia di Finanza di Avellino e il suo chiosco era stato sequestrato.

Nella serata di domenica il giovane si è presentato in Questura ammettendo le sue responsabilità. Da un’auto in corsa ha centrato la Audi Q3 della donna che ha assistito alla sparatoria dal balcone della sua abitazione.