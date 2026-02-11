Nuovo colpo ai danni del bancomat della Credem di San Bartolomeo in Galdo, provincia di Benevento. La scorsa notte, verso le 3, un forte botto, provocato da un’esplosione, ha svegliato i residenti ed ha segnato un nuovo furto.
Assalto al bancomat nel Sannio, banditi fuggono via col bottino
E’ accaduto dinanzi all’istituto di via Principessa Maria José. Ad agire una delle bande, purtroppo ‘specializzate’ nei furti ai danni degli sportelli automatici che vengono “imbottiti” con una carica esplosiva e fatti saltare. Lamiere squarciate che consentono di prelevare le banconote dai cassetti automatici dei bancomat.
Un’azione rapidissima che ha consentito ai malviventi di portare via i soldi – ora in corso di quantificazione – ed allontanarsi a tutta velocità a bordo di un’auto.
Quando è scattato l’allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo che hanno effettuato i rilievi con gli specialisti dell’arma del Nucleo investigativo arrivati da Benevento.