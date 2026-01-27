PUBBLICITÀ
HomeCronacaAssalto armato nel negozio a Barra, arrestati due rapinatori
CronacaCronaca locale

Assalto armato nel negozio a Barra, arrestati due rapinatori

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Assalto armato nel negozio a Barra, arrestati due rapinatori
Assalto armato nel negozio a Barra, arrestati due rapinatori
PUBBLICITÀ

La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura, nei confronti di due soggetti poiché gravemente indiziati del reato di rapina in concorso, perpetrata il 25.08.2024 ai danni di un esercizio commerciale nel quartiere partenopeo di Barra, asportando danaro contante per un ammontare di circa settecento euro.

Le indagini, condotte dagli agenti Commissariato San Giovanni-Barra, hanno consentito di accertare che gli indagati, giunti in prossimità dell’esercizio commerciale in questione, avevano lasciato la loro autovettura all’interno di un parco per poi farvi ritorno immediatamente dopo aver consumato la rapina, allontanandosi repentinamente dal luogo teatro dell’evento delittuoso a bordo del veicolo.

PUBBLICITÀ

La vettura, individuata attraverso l’acquisizione delle immagini registrate da un sistema di videosorveglianza privato, è risultata essere in uso ad uno degli arrestati; a seguito di mirata attività tecnica ed investigativa, gli operatori hanno identificato anche il complice, anch’egli destinatario della medesima ordinanza.

Il provvedimento eseguito è una misura precautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati