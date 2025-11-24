PUBBLICITÀ

Non si arresta l’emergenza furti e rapine a Napoli. Nella notte, un gruppo di malviventi ha preso di mira la Tabaccheria Galluccio, nel quartiere Poggioreale, tentando di scassinare l’ingresso principale del locale.

Assalto in tabaccheria a Poggioreale, banditi fuggono via a mani vuote

Neanche l’attivazione dell’allarme fumogeno è riuscita a scoraggiare i rapinatori, che hanno continuato a forzare la serranda nonostante il sistema di sicurezza. A metterli in fuga sono state le urla dei proprietari, residenti al piano superiore dello stabile, che si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno reagito prontamente.

A denunciare l’episodio è stata la figlia dei commercianti, che ha segnalato l’accaduto al deputato di Alleanza Verdi–Sinistra, Francesco Emilio Borrelli: “Non sono riusciti a prendere nulla, ma hanno fatto davvero un bel danno. Esprimo la mia piena solidarietà alla famiglia Galluccio e a tutti i commercianti che ogni giorno vivono nella paura. Le nostre città e le nostre notti sono ostaggio di individui senza scrupoli. Il piano sicurezza va completamente rivisto: anzi, va finalmente realizzato. Ma senza personale è impossibile garantire un controllo adeguato. Dove sono i nuovi agenti promessi?”

L’episodio si aggiunge ai numerosi casi che continuano ad alimentare la percezione di insicurezza nella città.