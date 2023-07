Assurda violenza a Napoli, colpisce a schiaffi la fidanzata in strada ed allontana i presenti VIDEO CHOC

PUBBLICITÀ

Una discussione degenerata in violenza. Questo l’episodio verificatosi la scorsa notte tra una coppia in Via Orazio, a Napoli. Dopo un violento litigio il fidanzato colpisce a schiaffi, più volte, la fidanzata, sotto gli occhi increduli dei passanti. Quest’ultimi si sono sentiti loro stessi minacciati dal ragazzo una volta avvicinatisi per difendere la giovane.

Fidanzato picchia la compagna

Via Orazio, Posillipo, una delle strade più note della città soprattutto per la stupenda vista che si può ammirare dalle sue “ringhiere”. Una strada da cartolina che però ieri notte è stata teatro di un’estrema violenza. Un fidanzato colpisce con schiaffi, più e più volte, la sua fidanzata dopo un violento litigio. Le urla della giovane hanno richiamato l’attenzione dei presenti che si sono subito preoccupati per lei.

Una volta risaliti in macchina, per evitare gli sguardi altrui, i giovani sono stati raggiunti da alcuni passanti, preoccupati per le sorti della fidanzata. E’ in questo momento che il fidanzato scende dalla macchina con fare minaccioso nei confronti dei presenti. Quest’ultimi, temendo per la loro incolumità, indietreggiano mentre il ragazzo controlla che non ci siano danni alla portiera della macchina presa a calci dal gruppo per fermarlo.

Controllata la macchina il ragazzo risale in auto e va via con la fidanzata ancora in auto. Nonostante l’intervento di alcuni presenti la coppia è comunque “riuscita” ad andare via insieme, tutta la scena però è stata riprese dai telefonini e condivisa sui social. Il video del fidanzato e della fidanzata è stato segnalato al deputato Francesco Emilio Borrelli. Quest’ultimo spiega che: “Abbiamo inoltrato le immagini alle forze dell’ordine affinché quel vile aggressore venga identificato, denunciato e punito severamente. Chi usa la violenza è un essere ignobile, chi lo fa su una donna, su colei che dovrebbe essere la propria compagna di vita, ci disgusta“.

Conclude poi: “Certi episodi non devono più restare impuniti e non devono, soprattutto, passare inosservati. Troppe donne sono state vittime di un amore malato e per fermare le violenze e i femminicidi serve oltre che una riforma penale anche quella culturale“.