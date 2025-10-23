PUBBLICITÀ
HomeCronacaAssurdo a Mondragone, va in caserma per una denuncia ma ha una...
CronacaCronaca locale

Assurdo a Mondragone, va in caserma per una denuncia ma ha una pistola nella borsa

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Assurdo a Mondragone, va in caserma per una denuncia ma ha una pistola nella borsa
Assurdo a Mondragone, va in caserma per una denuncia ma ha una pistola nella borsa
PUBBLICITÀ

È accaduto nel pomeriggio odierno presso la Stazione carabinieri di Mondragone, dove i militari del locale Reparto Territoriale hanno denunciato in stato di libertà una 56enne, a seguito del ritrovamento di un’arma durante la presentazione di una denuncia.

Assurdo a Mondragone, va in caserma per una denuncia ma ha una pistola nella borsa

La donna si era recata presso gli uffici dell’Arma per sporgere denuncia di minacce subite da alcuni familiari. Durante la deposizione ha dichiarato di essere in possesso di una pistola scacciacani che custodiva all’interno della propria borsa. Su richiesta specifica dei carabinieri, la stessa, noncurante delle violazioni commesse, ha consegnato spontaneamente l’arma, una pistola scacciacani Gamo C-15 Blowback con caricatore a pallini, non dotata del tappo rosso di sicurezza.

PUBBLICITÀ

L’arma è stata immediatamente sottoposta a sequestro in attesa di essere versata presso l’Ufficio Corpi di Reato.

La 56enne è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, mentre i Carabinieri hanno informato tempestivamente la Procura della Repubblica competente.

L’intervento dei militari ha consentito di garantire la sicurezza all’interno della struttura e di procedere nel rispetto della legge, evitando potenziali rischi legati alla detenzione impropria di armi.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati