Assurdo al Vomero, disabile “fitta” il suo posto auto al titolare del garage

PUBBLICITÀ

Quello che è stato rilevato in via Gino Doria è il capitolo più complesso dell’indagine condotta dai carabinieri del Vomero e dalla polizia locale, che hanno denunciato i titolari di due parcheggi – in via Gino Doria e in via Paisiello – per illecita concorrenza con minaccia e violenza. In questo caso, il gestore non si sarebbe limitato a occupare in modo sistematico le strisce blu, ma avrebbe esteso il meccanismo anche a uno stallo riservato ai disabili.

Secondo quanto accertato, la titolare del contrassegno per la sosta disabili avrebbe consegnato il proprio pass al garage, consentendo così all’impresario di parcheggiare le auto dei clienti anche nello spazio riservato. L’auto trovata sullo stallo per disabili è stata immediatamente rimossa, mentre il personale Anm ha provveduto a sanzionare i veicoli in sosta sulle strisce blu privi di ticket.

PUBBLICITÀ

Il sistema contestato agli esercenti delle due autorimesse ruotava proprio attorno all’occupazione degli stalli su strada. Ogni mattina le auto degli abbonati mensili venivano spostate all’esterno e lasciate senza “grattino” sulle strisce blu, saturando i posti più convenienti e spingendo gli automobilisti a utilizzare i garage privati. Le tariffe richieste oscillavano tra i 5 e i 10 euro l’ora.

Una pratica che, per i clienti, si traduceva spesso in un doppio danno: il pagamento del parcheggio in autorimessa, molto più costoso rispetto alla sosta su strada, e il rischio concreto di una multa per mancanza del ticket. Anche per questo comportamento i due titolari sono stati sanzionati.