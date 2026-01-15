PUBBLICITÀ
Assurdo in provincia di Napoli, malvivente scippa gli orecchini ad una donna

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri in viale Europa, dove un uomo ha strappato gli orecchini a una donna per poi tentare la fuga a bordo di un motoveicolo. Il responsabile, un 46enne del posto già noto alle forze dell’ordine per precedenti anche specifici, è stato arrestato dalla Polizia di Stato.

L’episodio è avvenuto durante i servizi di controllo del territorio predisposti dal Commissariato di Castellammare di Stabia. Gli agenti, transitando lungo la strada, hanno notato il soggetto mentre metteva a segno il furto con strappo ai danni della vittima, per poi allontanarsi rapidamente.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine: i poliziotti hanno intimato l’alt, ma l’uomo ha accelerato la marcia nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Ne è scaturito un breve inseguimento che si è concluso poco dopo con il blocco del fuggitivo.

Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso degli orecchini appena sottratti, che sono stati prontamente restituiti alla legittima proprietaria. Per il 46enne sono scattate le manette con l’accusa di furto con strappo.

L’operazione rientra nell’ambito dei controlli intensificati sul territorio da parte della Polizia di Stato per contrastare i reati predatori e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

