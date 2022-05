Asta record per ‘Marilyn Monroe’ di Andy Warhol, 195 milioni di dollari per aggiudicarsi l’opera

Il re della Pop Art batte Picasso con la vendita all’asta di ‘Shot Sage Blue Marilyn‘, la sua Monroe è stata venduta al gallerista Larry Gagosian. Andy Warhol, classe 1928, è noto come il re della Pop Art, movimento artistico portato in auge tra gli anni ’50 e ’60. Il più grande esponente del movimento artistico Pop è in mostra a Napoli al ‘Palazzo delle Arti di Napoli’ (PAN) dal 16 Aprile al 31 luglio. La già imperdibile mostra nel palazzo napoletano acquisisce ancora più valore dopo l’impresa record della tela di Marilyn.

La Pop Art nasce tra l’incontro dell’artista e del consumismo del post guerra, il boom economico dell’epoca stava “cambiando le carte in tavola” e iniziando alcune realtà al “benessere” economico. Il boom di quegli anni ha spinto gli artisti pop ad esprimersi attraverso i simboli più emblematici dell’epoca e della cultura di massa. Famosissima è la rappresentazione della lattina Campbells, una zuppa di pomodoro, dell’artista americano che ci da un’idea della corrente di Warhol.

‘Shot Sage Blue Marilyn’

Uno dei soggetti scelti da Andy Warhol fu la famosissima attrice americana Marilyn Monroe. La diva statunitense è stata una delle personalità più amate e rappresentative di un’epoca della società americana. Andy Warhol raffigura l’attrice, emblema dell’american dream, nella serigrafia dal titolo ‘Shot Sage Blue Marilyn‘. Il quadro, che ritrae il volto della diva, ha raggiunto il record d’asta. Con i suoi 195 milioni di dollari è infatti il quadro più costoso dell’artista. In una delle sedi del Christies a New York, una delle case d’asta più famose al mondo, è stata ospitata la vendita del catalogo della ‘21st Century Evening Sale‘.

La tela battuta all’asta è una delle 5 famosissime raffigurazioni del volto della diva. Ogni tela vede infatti il volto di Marilyn Monroe, colpito alla fronte con un unico faro, raffigurato in un quadrato di 101.6 X 101.6 cm. Rosso, arancione, blu salvia, azzurro e turchese questi i colori delle cinque tele. ‘Shot Sage Blue Marilyn’, il quadro battuto all’asta, è quello con sfondo blu salvia.

Il ricavato andrà in beneficenza

Durante la vendita è stato esposto per la vendita anche il famosissimo quadro di Warhol. Il fortunato che è riuscito ad ottenere uno dei simboli della corrente “popular” è Larry Gagosian. Il noto gallerista all’interno della sede al Rockefeller Center ha vinto l’ultimo colpo di martello con 195 milioni di dollari. Gagoisan non ha però precisato se l’acquisto sia personale o per un cliente, Christies era pronta però a cifre così alte. Il dipinto di Warhol batte così tutti i record d’asta precedenti per i dipinti dell’artista del Pop e non solo. Supera infatti anche ‘Les Femmes d’Alger (Version O)‘ di Picasso. Rimane però inarrivabile il podio per il quadro più “caro” di sempre. Il ‘Salvator Mundi’, opera di Leonardo da Vinci, nel 2017 è stato venduto per 450 milioni di dollari al dipartimento di Cultura e Turismo di Abu Dhabi, anch’esso nelle sedi Christie’s a New York.

Il quadro di Warhol appena venduto è stato consegnato a Christie’s da Fondazione Thomas e Doris Ammann di Zurigo. Tutti i ricavati della vendita andranno all’ente che si dedica a migliorare la vita dei bambini in tutto il mondo. La cifra record sarà destinata alla beneficenza per programmi d’assistenza sanitaria ed educativa.