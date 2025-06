“Attenti alla truffa dello specchietto”, la segnalazione tra Varcaturo e Pozzuoli

PUBBLICITÀ

L’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate ha lanciato un messaggio di pubblica utilità per gli automobilisti che passano nella zona tra Varcaturo – Monterusciello. “È stata segnalata la presenza di un’autovettura ferma, presumibilmente lungo la SS7 Quater, protagonista di un tentativo di truffa dello specchietto. L’auto lancia oggetti, come pietre, contro i veicoli in transito per simulare un impatto e indurre i conducenti a fermarsi. Non fermatevi se avvertite un rumore sospetto durante la marcia e contattate immediatamente le forze dell’ordine. Segnalazione risalente a circa un’ora fa (12:15 del 11/06/2025) . Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sul veicolo responsabile”, questa la denuncia dell’associazione di medici e infermieri.

Come difendersi dalla truffa dello specchietto

Con il passare del tempo, la notorietà di questa truffa è cresciuta significativamente, tanto che molte persone hanno imparato a riconoscerla e a prendere misure preventive o difensive. Tuttavia, le categorie più vulnerabili -i giovani e i neopatentati, gli anziani e le donne- sono ancora frequentemente i bersagli preferiti dei truffatori.

Secondo gli esperti, per difendersi dalla truffa dello specchietto è consigliabile attuare una serie di comportamenti di per evitare di finire in situazioni spiacevoli, primo fra tutti mantenere sempre una distanza di sicurezza da auto in sosta o che procedono lentamente. Se però si dovesse cadere vittima di truffatori, ecco cosa fare per scoraggiare le loro richieste:

Affermare di non avere denaro contante e proporre di chiamare le autorità per una verifica ufficiale; Tenere sempre con sé le chiavi dell’auto e, se i truffatori insistono, minacciare di chiamare la Polizia o prendere nota della targa per una denuncia; Per anziani e giovani, è utile chiamare una persona di fiducia.

