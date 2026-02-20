Aumentano i casi di epatite A in Campania, rafforzati i controlli sui frutti di mare

PUBBLICITÀ

Regione Campania ha disposto un rafforzamento delle attività di controllo sull’intera filiera dei molluschi bivalvi come cozze, vongole, ostriche. Disposizione che segue l’aumento dei casi di epatite A nelle ultime settimane (infezione sostenuta dal virus HAV) sulla base delle evidenze emerse dalle indagini epidemiologiche e dall’analisi delle Laha disposto un rafforzamento delle attività di controllo sull’intera filiera deicome cozze, vongole, ostriche. Disposizione che segue l’aumento deinelle ultime settimane (infezione sostenuta dal) sulla base delle evidenze emerse dalle indagini epidemiologiche e dall’analisi delle abitudini alimentari

L’aumento dei casi di epatite A

L’intervento è coordinato dalla Direzione generale per la Tutela della Salute, si avvale della collaborazione operativa delle Asl e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. È stata, inoltre, attivata una rete di emergenza regionale che coinvolge il Centro di Riferimento Regionale per la Sicurezza Sanitaria del Pescato (CRiSSaP), con la partecipazione di esperti delle Aziende Sanitarie Locali, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM) e dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali.

Contestualmente, è stato avviato un piano straordinario di monitoraggio che prevede controlli e campionamenti di molluschi bivalvi nelle aree di produzione primaria (allevamenti e banchi naturali). Previsti controlli anche lungo i canali di distribuzione all’ingrosso e presso la vendita al dettaglio. Qualora, si legge in una nota regionale “i campioni analizzati evidenzino la presenza del virus HAV, i Servizi Veterinari delle ASL verificano l’immediata attivazione, da parte degli operatori, delle procedure di ritiro e richiamo dei prodotti dal mercato”.

Le disposizioni della Regione Campania

La Regione Campania richiama, inoltre, l’attenzione dei cittadini sull’importanza di alcune semplici ma fondamentali regole di sicurezza alimentare. Innanzitutto viene consigliato di acquistare solo da rivenditori autorizzati, verificando la tracciabilità del prodotto attraverso etichette chiare e documentazione d’origine. Non bisogna acquistare prodotti di dubbia provenienza, venduti al di fuori dei canali commerciali ufficiali o da ambulanti abusivi. Cuocere sempre adeguatamente i molluschi ed evitare il consumo di frutti di mare crudi. Mantenere elevati standard di igiene in cucina lavando accuratamente frutta e verdura.