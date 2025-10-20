Sequestrati 100 kg di alimenti tossici nella pescheria a Scampia

PUBBLICITÀ

I Carabinieri di Scampia sono intervenuti contro un’attività commerciale abusiva nel quartiere delle Vele. L’operazione ha portato al sequestro di 100 chili di merce non tracciabile e a sanzioni complessive per 70mila euro. Il titolare della pescheria, un 57enne napoletano, è stato denunciato per esercizio abusivo e violazioni strutturali gravi.

La pescheria di via Marrazzo era priva di autorizzazioni comunali e sanitarie e ospitava opere edili abusive, tra cui pareti e pavimenti irregolari e un impianto elettrico allacciato direttamente alla rete pubblica. L’ASL Napoli 1 Centro ha certificato l’inidoneità dei locali a causa dell’umidità e dell’assenza di ventilazione. I prodotti ittici e molluschi trovati sul posto erano privi di etichettatura e potenzialmente tossici per il consumo umano.

L’operazione rientra nel piano Vele Sicure, varato lo scorso giugno dalla Prefettura di Napoli, che ha già portato a 150 denunce e 50 chiusure di attività irregolari nell’area.