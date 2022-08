Aumentano i prezzi dei biglietti Unico Campania, muoversi con i mezzi costerà di più

Aumentano, dal 1° agosto, i prezzi dei biglietti Unico Campania. Il biglietto aziendale valido per la corsa singola sui mezzi ANM, subisce un incremento di 10 centesimi e costerà quindi 1,20 euro anziché 1,10 euro. Questo ticket serve per effettuare una corsa singola su un bus, la metropolitana linea 1 e le Funicolari Mergellina, Montesanto, Centrale e Chiaia.

Per gli spostamenti su linee suburbane e linee su ferro EAV e Trenitalia, si passa da 1,30 euro ad 1,40 euro. Il biglietto orario UnicoCampania Napoli passa da 1,60 euro a 1,70 euro. Resta invariato il costo degli abbonamenti. Al fine di evitare disagi all’utenza, sarà possibile continuare ad utilizzare i titoli pre-acquistati fino ad esaurimento delle scorte personali.

A Salerno, invece, il biglietto orario passa da 1,30 euro a 1,50 euro. La tariffa per il servizio extraurbano Na 1 (spostamenti da e per Napoli con un comune diverso dal capoluogo oppure per spostamenti fra Comuni diversi quando è necessario effettuare un interscambio su Napoli) vede la corsa singola passare da 1,60 euro a 1,70 euro, mentre il biglietto orario aumenta da 1,70 euro a 2,40 euro. Per il servizio extraurbano Na 2 il biglietto aumenta da 2,20 euro a 2,40 euro, mentre quello orario passa da 2,70 euro a 2,90 euro.

L’aumento del prezzo del biglietto viene giustificato con la messa in servizio del nuovo treno della metro che migliorerà nettamente il servizio del trasporto pubblico.

