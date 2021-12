Aumento dei ricoveri in Campania, De Luca lancia l’allerta sui giovani

Calano i nuovi positivi e così come è in discesa la curva dei contagi da covid in Campania. Oggi si registrano 1329 positivi su 31547 tamponi esaminati, 336 in meno di ieri con 4793 tamponi processati in meno. In percentuale significa che è positivo il 4,21% dei test, poco meno di ieri quando il tasso di positività era al 4,58%. Sale a 8289 il numero di vittime con i tre decessi contabilizzati ieri. Purtroppo aumenta il numero dei ricoveri ospedalieri: 351 ricoverati con sintomi, 6 in più di ieri, e 23 malati in terapia intensiva, 3 in meno di ieri.

Il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 1.329

Test: 31.547

Deceduti: 3

Report posti letto su base regionale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 23

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 351

“Sempre più giovani ricoverati gravi”, De Luca lancia la campagna di vaccinazioni

Ieri il presidente della regione Campania ha tenuto la sua consueta diretta Facebook del venerdì pomeriggio. Vincenzo De Luca è tornato ad affrontare i temi dei contagi covid e della necessità delle vaccinazioni: “Dal 16 dicembre iniziamo la campagna di vaccinazione per i bambini: già registrati 2mila dai 5 agli 11 anni. Oggi abbiamo 2 ricoveri gravi in terapia intensiva, uno di 9 anni e un altro di 26 anni: entrambi non vaccinati. Un ricovero in area critica di un paziente di 56 anni: non vaccinato. Comunque registriamo una buona tenuta del nostro sistema ospedaliero. E’ stato estubato un bimbo di 11 anni ricoverato al Santobono: una bella notizia“.