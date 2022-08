Aurora Ramazzotti, foto hot a mare poi punge gli uomini: “Sanno dov’è il clitoride?”

Aurora Ramazzotti super sexy tra le rocce di Panarea. Due scatti che infiammano il web: seno al vento, le mani che coprono i capezzoli e il riferimento nella didascalia al movimento “free the nipple”. L’influencer si fa fotografare dall’amico Jonathan Kashanian, ex gieffino, che ironizza con un commento sotto il post di Aurora: «Scusa i crediti? ho rischiato un dito per queste foto».

In vacanza alle Eolie con Aurora, è infatti presente anche il fidanzato Goffredo Cerza e l’amica Sara Daniele. La comitiva sembra divertirsi in catamarano tra momenti divertenti, pranzi lunch, balletti e relax. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si fa rapire dai paesaggi suggestivi e si concede qualche scatto. Provocatrice, bella e sensuale, Aurora si mostra in tutta la sua naturale bellezza sfidando ancora una volta i commenti “pungenti” degli hater. Intanto arrivano i primi commenti d’apprezzamento, e non manca il like di mamma Michelle.

assi per il punto G, che ha fatto interrogare intere generazioni sula sua esatta collocazione. Ma davvero ci sono tanti uomini che non sanno nemmeno dov’è la clitoride? Aurora Ramazzotti pensa di sì. Così la figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker decide di improvvisare una lezione di educazione sessuale mentre viaggia in treno. Obiettivo: migliorare la vita sessuale delle donne, educando i maschi carenti persino nei fondamentali.

Il problema è proprio la clitoride. Così, mentre la carrozza sferraglia sui binari, Aurora smanetta sullo smartphone. Nelle sue storie di Instagram descrive, evidentemente con ironia, una situazione imbarazzante: “Lui che sfrega le labbra pensando di beccare il clito”. Lo pensa, ma ha sbagliato obiettivo. Ok. Ma a questo punto come intervenire? Aurora incalza e nelle storie successive spiega che no, non bisogna far finta di niente nel timore di offendere o imbarazzare il partner tra le lenzuola. “Ok, fa ridere – argomenta – ma se poi non gli dici dove sta sbagliando hai più colpe tu di lui che è solo vittima di essersi addormentato durante la classe di anatomia”

Alla fine, spiega la figlia di Michelle, il suo messaggio è un po’ più universale e meno ridanciano di quello che può apparire a prima vista. È un appello alle donne a rivelare cosa dà loro piacere. A non considerarlo un tabù. “Non abbiate paura di parlare, indicare, insegnare cosa vi piace – sottolinea Aurora – perché così facendo, aiuterete la prossima amica e contribuirete a un mondo sessualmente migliore”. Considerati i 2,3 milioni di follower che seguono il suo profilo Instagram, è un appello che raggiungerà sicuramente una platea molto elevata.