Aurora Ramazzotti svela il sesso del bambino, l’annuncio su Instagram

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza aspettano un maschietto. Ad annunciarlo è stata l’influencer con un post su Instagram. “Grazie a tutti. Vi amiamo”, ha scritto, condividendo alcune foto, tra cui un dolce scatto con i futuri nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Prima dell’annuncio, Aurora Ramazzotti aveva già condiviso alcune storie del party a cui hanno partecipato anche i suoi cari amici Sara Daniele e Jonathan Kashanian.

Aurora Ramazzotti è incinta, Eros e Michelle Hunziker diventano nonni [ARTICOLO 30/08/2022]

Aurora Ramazzotti sarebbe incinta del fidanzato Goffredo Cerza. Eros e Michelle Hunziker, secondo quanto riportato dal magazine Chi, diventeranno nonni il prossimo gennaio e la gioia in famiglia è immensa.

Aurora Ramazzotti è incinta

A confermare la notizia della dolce attesa di Aurora Ramazzotti è Chi, che già qualche settimana fa aveva sorpreso la ragazza in compagnia di mamma Michelle Hunziker recarsi in farmacia a chiedere un test di gravidanza. Allora non era chiaro a chi delle due servisse. Infatti, la presentatrice stava ancora con Giovanni Angiolini, il medico che per qualche mese ha preso il posto di Tomaso Trussardi dopo il divorzio. I due però si sono lasciati a fine agosto. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha rivelato che ad essere incinta è Aurora Ramazzotti. Dopo tante voci su presunte gravidanze, questa volta è vero. Dunque, Aurora, dopo cinque anni di relazione con Goffredo Cerza, di professione business analyst, secondo i rumors aspetterebbe un bebè e diventerà mamma a gennaio.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, la loro storia d’amore

La relazione tra Aurora e Goffredo Cerza è iniziata nel 2016 ed è diventata subito qualcosa di serio, tanto che il ragazzo era sempre presente ad eventi significativi della famiglia Hunziker-Ramazzotti, come alla festa dei 40 anni di Michelle nel 2017. Goffredo trascorse poi il lockdown del 2020 a casa Trussardi per stare accanto alla fidanzata. Dopo essersi laureato in ingegneria elettronica a Roma, si è trasferito a Londra per perfezionare gli studi. Oggi è business analyst e personal trainer. Sebbene frequenti il mondo dello spettacolo a causa della relazione con Aurora, non ne ha mai preso parte.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti nonni

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, genitori di Aurora, avrebbero confidato agli amici di essere felicissimi perché la famiglia ancora una volta si allarga; entrambi hanno vissuto la notizia della gravidanza con una forte emozione. In questo periodo si era vociferato anche di un ritorno di fiamma tra la conduttrice e il cantante che aveva fatto sognare i fan. Ma tale non era. Il riavvicinamento è, in realtà, frutto di questa splendida novità.