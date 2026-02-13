PUBBLICITÀ

È morta anche la donna rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi ad Agropoli, in provincia di Salerno, in cui aveva perso la vita il marito.

Si aggrava così il bilancio del sinistro: entrambe le persone coinvolte, una coppia di anziani coniugi, sono decedute.

Auto cade nel vuoto ad Agropoli, dopo Giuseppe muore anche la moglie Gilda

La donna, Gilda Romano di 82 anni, era ricoverata in gravi condizioni in una struttura sanitaria di Salerno dopo un primo trasferimento all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. L’anziana non è sopravvissuta alle lesioni riportate nello schianto.

L’incidente si era verificato lungo via Gianbattista Vico, nei pressi dell’Istituto Clinico Mediterraneo. Alla guida dell’auto, una BMW di grossa cilindrata, c’era il marito, Giuseppe Malzone di 84 anni, residente a Castellabate, morto sul colpo. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo avrebbe sfondato la ringhiera di protezione precipitando per alcuni metri in un parcheggio privato sottostante e finendo contro un’auto in sosta.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un possibile malore del conducente che avrebbe causato la perdita di controllo del mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia cilentana insieme alla polizia locale per i rilievi.

I funerali della 82enne si terranno domani alle 15 nella chiesa di Santa Maria a Mare, a Santa Maria di Castellabate.