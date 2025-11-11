Auto con targhe spagnole e carta di circolazione falsa, denunciato 27enne a Saviano

PUBBLICITÀ

Nella giornata di domenica, la Polizia di Stato ha denunciato un 27enne di Nola per riciclaggio, poiché trovato in possesso di un’auto a noleggio con targhe spagnole e dati identificativi contraffatti.

In particolare, gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Nola hanno effettuato un controllo al conducente di un’autovettura, immatricolata in Spagna, a seguito del quale è emerso che la carta di circolazione fornita dall’uomo è risultata irregolare nei caratteri e nelle tecniche di stampa, confermate anche dal telaio identificativo del veicolo. Pertanto, l’auto è stata sottoposta a sequestro e il conducente denunciato.

L’operazione si è inserita in un più ampio piano di controlli della Polizia Stradale volto a contrastare il traffico di veicoli rubati e contraffatti, che negli ultimi mesi ha portato al sequestro di numerose auto e alla loro restituzione ai legittimi proprietari.