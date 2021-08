Panico in strada a Napoli, fugge all'alt e finge il furto della sua auto

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno intimato l’alt a una persona a bordo di un’auto che procedeva a forte velocità. I fatti sono accaduti in piazzetta Bisignano, nel quartiere Barra.

Il conducente, alla vista dei poliziotti, ha accelerato la marcia effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale facendo perdere le proprie tracce; in quei frangenti, un utente ha contattato il 113 per segnalare il furto della propria auto che corrispondeva a quella in fuga. Gli agenti hanno accertato che la segnalazione arrivava dalla stessa persona che si era sottratta al controllo. E, che proprio quel veicolo, era abbandonato in via Cupa Rubinacci.

L’uomo, un 29enne napoletano, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, simulazione di reato, procurato allarme e gli sono state contestate due violazioni del Codice della Strada per velocità non commisurata e circolazione in senso contrario di marcia.