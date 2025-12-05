PUBBLICITÀ
Auto rubate e con targa polacca, quattro sequestri tra Napoli e provincia

Di Nicola Avolio
La Polizia Metropolitana di Napoli, sotto il coordinamento della Comandante Lucia Rea, ha portato a termine un’importante operazione di controllo sul territorio che ha condotto al sequestro di quattro veicoli nell’arco di due settimane.

L’operazione, portata a termine dalla sezione ambiente/stradale, rientra nell’attività di contrasto alle condotte illecite e di tutela della legalità, con particolare attenzione alla protezione dei diritti delle persone con disabilità e alla sicurezza stradale.

A Pomigliano d’Arco è stata sequestrata una Peugeot 2008 con targa polacca, risultata rubata e ritargata, a Villaricca (Provinciale SP1) è stata fermata una Renault Captur con targa polacca, anch’essa rubata e ritargata.

Due interventi anche a Napoli. Nel quartiere Pianura è stata sequestrata una Fiat Panda con targa polacca, rubata e successivamente restituita alla legittima proprietaria, mentre nella zona Museo Archeologico Nazionale è stata rintracciata una Jeep Renegade con targa italiana, ricercata per appropriazione indebita. L’operazione ha inoltre portato alla denuncia di un cittadino di Poggiomarino, sorpreso a sostare negli stalli riservati ai disabili in piazza Matteotti utilizzando un contrassegno falso.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

