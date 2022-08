Auto sbanda e finisce fuori strada, morti 4 giovanissimi amici

Quattro giovani di età compresa tra i 18 e i 19 anni sono morti la scorsa notte a Godega Sant’Urbano (Treviso) in seguito alla fuoriuscita di strada dell’auto sulla quale viaggiavano.

I quattro ragazzi sarebbero deceduti all’istante. Erano maggiorenni da pochi mesi, tranne uno che a breve avrebbe compiuto 19 anni. Si tratta di Daniele De Re, residente a Cordignano (Treviso), Xhuliano Kellici, anch’egli di Cordignano, di famiglia albanese, e Daniele Ortolan, di Orsago (Treviso). La quarta vittima è Marco Da Re, di Caneva (Pordenone), che a novembre avrebbe compiuto 19 anni.

L’incidente è avvenuto verso le 2.10. I quattro amici, a bordo di una Volkswagen ‘Polo’ stavano probabilmente rientrando a casa, dopo una serata in compagnia. La vettura è sbandata all’altezza di una curva a sinistra, è finita contro un platano e si è capovolta in un fossato. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, svegliati dal forte botto. Sul posto sono arrivati in breve i vigili del fuoco, la polstrada, e i medici del Suem, che hanno potuto solo constatare il decesso dei quattro giovani.

FONTE FOTO VITTIME corrieredelveneto.it