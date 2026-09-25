Auto si schianta alla fermata del bus a Pozzuoli, ferite due donne

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Ieri in via Solfatara un’automobile si è schiantata contro una pensilina del bus. Ferite le due donne che erano a bordo. Hanno dovuto ricorrere alle cure del personale del 118. Danni alla vettura ma le conseguenze potevano essere ben peggiori.

Accertamenti su dinamica e responsabilità da parte della polizia municipale giunta sul posto per i rilievi di rito.

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Aveva appena 20 anni Manuel La Pietra, il giovane originario di San Gennaro Vesuviano morto dopo un grave incidente stradale avvenuto a Ottaviano. La tragedia si è consumata mercoledì 23 settembre lungo via Ferrovia dello Stato, dove il ragazzo viaggiava in sella alla sua moto.

Nell’impatto è rimasta coinvolta anche una Toyota. Una morte improvvisa che ha lasciato sgomenti due comunità, quella di San Gennaro Vesuviano, paese di origine di Manuel, e quella di Ottaviano, teatro dello schianto. Restano invece ancora da chiarire le circostanze precise dell’incidente: saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria a stabilire cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti all’impatto.

L’incidente è avvenuto lungo via Ferrovia dello Stato per cause che sono ancora oggetto di indagine. La moto condotta dal ventenne è entrata in collisione con una Toyota, ma al momento non è stata definita una ricostruzione ufficiale della sequenza che ha portato allo schianto.

I soccorsi sono stati attivati subito. Le condizioni di Manuel sono apparse immediatamente molto gravi e il giovane è stato affidato alle cure dei sanitari. Trasportato all’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, è stato sottoposto alle procedure necessarie nel tentativo di salvargli la vita. Ogni tentativo, però, si è rivelato inutile. Il ventenne è morto a causa delle conseguenze riportate nell’incidente.

La notizia si è rapidamente diffusa a San Gennaro Vesuviano, dove Manuel era conosciuto, suscitando dolore e sgomento tra quanti lo conoscevano. Ora l’attenzione degli investigatori è concentrata sulla ricostruzione dell’incidente. Sul posto sono stati effettuati i rilievi necessari a documentare la posizione dei veicoli, le condizioni della carreggiata e gli elementi utili a comprendere la successione degli eventi. Al momento, però, non è possibile stabilire con certezza come si sia verificato l’impatto né attribuire eventuali responsabilità. L’unico dato certo è il coinvolgimento della moto sulla quale viaggiava Manuel e della Toyota.

La Procura della Repubblica di Nola coordina gli accertamenti sulla morte del giovane. La salma è stata posta sotto sequestro e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare gli elementi raccolti nell’ambito dell’indagine. Saranno quindi i rilievi, gli eventuali riscontri tecnici e gli altri elementi acquisiti dagli investigatori a consentire di ricostruire con maggiore precisione la dinamica dello schianto.