Stesa a Fuorigrotta, nel mirino l’appartamento del ras dei Troncone

PUBBLICITÀ

Si torna a sparare a Napoli e questa volta è la periferia ovest il ‘teatro’ dell’ennesima stesa. Una nuova dimostrazione di prepotenza criminale manifestatasi la scorsa sera in via Canzanella Vecchia dove, secondo la prima ricostruzione, in due in sella ad uno scooter avrebbero esploso colpi di pistola all’indirizzo di un appartamento dove risiederebbe Valerio Guerra, ras del clan Troncone. Sono stati recuperati tre bossoli calibro 7,65. Sull’episodio indagano gli uomini della Squadra Mobile che vogliono capire se vi sia un nuovo riassetto degli equilibri criminali nell’area ovest. Un raid che arriva a poche ore di distanza dal ferimento di Antonio Lucenti, 22enne ferito ad uno stinco e trasportato d’urgenza al Cto. Il giovane ha raccontato di essere stato colpito in via Nuova dietro la Vigna, quartiere Piscinola, ma nella zona i carabinieri che si occupano delle indagini non hanno rinvenuto né bossoli né tracce ematiche.