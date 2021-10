Ruba l'auto dei vigili del fuoco e la lascia a Castel Volturno, il video su TikTok

Ha rubato una macchina dei vigili del fuoco e, dopo la bravata, è stato ripreso ed è finito con un video su TikTok. Il veicolo, soltanto poco dopo, è stato ritrovato a Castel Volturno. A riportare la notizia è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

“Come ci hanno segnalato, circola un video su Tik Tok che ritrae un soggetto che si sarebbe impossessato di una macchina dei vigili del fuoco e, felicemente alla guida, annuncia a chi lo sta filmando che con quella auto avrebbe intenzione di andare in giro a cercare alcuni amici. Abbiamo girato il video alle autorità competenti perché se ne verifichi l’autenticità. Se le immagini dovessero essere confermate, trovo disarmante la spavalderia con la quale il soggetto alla guida intenda procedere nel suo intento, senza temere nessun tipo di conseguenza sicuro, inoltre, di non incorrere in nessun controllo. Pare che l’auto sia stata poi ritrovata a Castel Volturno”.

“Si crede di aver visto davvero tutto, ma poi purtroppo, bisogna ricredersi c’è chi riesce ad alzare l’asticella. Cosa deve avere nel cervello un tizio che ritiene di potersi impossessare della macchina dei vigili del fuoco? Se quell’auto fosse servita per un’emergenza? I pompieri non avrebbero potuto utilizzarla per colpa di un idiota. Ciò che indigna è la soddisfazione del cialtrone, che non ha minimamente la percezione di quello che sta facendo. E’ una continua sfida ai simboli dello Stato, occorre dare una vigorosa prova di forza.”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.