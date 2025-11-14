Autocarrozzeria abusiva sequestrata a Villa Literno, denunciato il titolare

PUBBLICITÀ

Un’operazione congiunta tra Carabinieri Forestali ed Esercito Italiano ha portato al sequestro di un’autocarrozzeria abusiva a Villa Literno, in provincia di Caserta. L’attività, scoperta in località Ischitella, operava completamente al di fuori della legalità, con gravi violazioni ambientali che confermano ancora una volta l’urgenza dei controlli nella cosiddetta Terra dei Fuochi.

Il blitz è scattato dopo una segnalazione del contingente dell’Esercito Italiano impegnato nell’operazione “Terra dei Fuochi”. Durante un’attività di pattugliamento del territorio, i militari hanno individuato la struttura sospetta, facendo immediatamente intervenire il Nucleo Carabinieri Forestale di Benevento. L’ispezione ha confermato i sospetti: l’autocarrozzeria, estesa su circa 100 metri quadri, operava senza alcuna autorizzazione.

All’interno sono state rinvenute cinque automobili in fase di riparazione e verniciatura, attrezzature varie, parti di motori e carrozzeria, oltre a diverse carcasse di veicoli.

Le irregolarità accertate dai militari vanno ben oltre l’abusivismo edilizio. Gli investigatori hanno documentato una serie di reati ambientali: gestione illecita di rifiuti speciali, scarico non autorizzato di acque reflue industriali nella rete fognaria pubblica ed emissioni in atmosfera senza i necessari permessi. Violazioni che rappresentano un serio pericolo per la salute pubblica e l’ambiente, in un’area già fortemente compromessa come quella della Terra dei Fuochi.

Il titolare dell’attività è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria. L’intera struttura è stata posta sotto sequestro.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo ambientale che sta interessando l’intera provincia di Caserta. Alle attività stanno partecipando anche Carabinieri Forestali provenienti dalle province di Benevento e Salerno, in sinergia con l’Esercito Italiano. Una collaborazione interforze che sta dando risultati concreti nella lotta all’illegalità ambientale, dimostrando l’efficacia del monitoraggio costante del territorio.