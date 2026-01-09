Autocarrozzeria in fiamme ad Afragola, il rogo alle spalle di Ikea

PUBBLICITÀ
Un vasto incendio è divampato nelle prime ore di questa mattina ad Afragola, in provincia di Napoli, in un’area situata nei pressi dei centri commerciali Ikea e Leroy Merlin. Le fiamme hanno generato un rogo imponente, ben visibile anche dall’autostrada A1 Napoli-Roma, attirando l’attenzione di automobilisti e residenti.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni, il fuoco avrebbe interessato un’autocarrozzeria. Sul posto sono intervenute tempestivamente più squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento, insieme alle forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area.

Dal luogo dell’incendio si è alzata un’alta colonna di fumo nero e denso, visibile a chilometri di distanza e accompagnata da un forte odore acre. Al momento non risultano persone ferite. Le operazioni di controllo e le verifiche proseguono per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

