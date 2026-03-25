Aversa, l’appello di Giuseppe: “Mio padre è scomparso, aiutatemi a trovarlo”

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Cresce l’ansia ad Aversa per la scomparsa di un uomo di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di lunedì, 23 marzo 2026. A lanciare l’allarme è il figlio, Giuseppe Riccardo, attraverso un accorato appello diffuso sui social, nella speranza che qualcuno possa fornire informazioni utili.

Secondo quanto riportato, l’uomo si è allontanato da Aversa intorno alle ore 17:00 e da quel momento non ha più fatto ritorno a casa. Al momento della scomparsa indossava un maglione verde scuro, una camicia verde e un pantalone nero. Un elemento fondamentale per il riconoscimento è l’auto con cui si è allontanato: una Kia Picanto del 2006, targata DV 570AS.

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La famiglia vive ore di forte preoccupazione e invita chiunque possa aver visto l’uomo o il veicolo a farsi avanti immediatamente. È possibile contattare direttamente il numero 3276079192 oppure rivolgersi alle forze dell’ordine, in particolare ai carabinieri.