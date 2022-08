Avitabile ospite al Jova Beach Party, i fans delusi: “Non andare Enzù!”

L’annuncio del super ospite del Jova Beach Party Enzo Avitabile ha diviso i fans del cantante, tra chi è molto felice e chi, invece, esterna la sua delusione. Non pochi fans, infatti, non vorrebbero vederlo su quel palco.

Il post ha raggiunto quasi 800 “reazioni”, tra mi piace e cuoricini, quello che però sorprende sono i circa 200 commenti, quasi tutti negativi. “Che dispiacere saperti su quel palco. Ciao Enzo, un abbraccio” scrive una fan di Enzo Avitabile. Sono tante le polemiche attorno ai “grandi spettacoli” che Lorenzo Jovanotti ha organizzato sulle spiagge d’Italia. Accusato di creare grandi danni all’ambiente in un momento in cui il mondo proprio non può permettersi di peggiorare le sue condizioni ne tantomeno di essere “trascurato”.

Le grandi feste organizzate dal Jova per i suoi fan, occasionali o storici, fanno insomma storcere il naso e non solo agli ambientalisti. Jovanotti è infatti ormai nell’occhio del mirino e con lui pare esserci finito anche il suo super ospite di Castelvolturno, Enzo Avitabile. “Sicuramente paga bene in termini economici, ma non da una visibilità positiva salire su quel palco” scrive un’altra fan. “Salvamm ‘o munno, Enzù. Salviamo l’ambiente. Non andare!” scrive un fan sotto il post di Enzo Avitabile cercando di “convincere” il maestro.

I commenti sotto il post di Enzo Avitabile

Sotto al post lo sconforto si legge in quasi tutti i commenti, tanti quelli che sostengono che Avitabile non “c’entri niente” con Jovanotti. Molti altri invece, più duri, accusano il cantautore di essersi “venduto”, di non essere più quello di prima. “Negli ultimi tempi lei sta svendendo la sua musica ,a mio modesto parere, macchiando un pò, quanto di bello e totalmente libero ha fatto in questi anni” scrive una fan che poi continua: “quest’altra partecipazione col finto ambientalista, si ricordi ,noi la amiamo perché è sempre stato un artista libero, non ci deluda per favore“. Continuano poi le file di “che delusione” e “addio” sotto il post.

Ma, seppur pochi, ci sono anche alcuni commenti positivi. “Ed io vorrei esserci” scrive una delle poche fan contenta della presenza del maestro sul palco del Jova Beach Party. Alcuni fan di Enzo Avitabile si rivolgono poi direttamente ai tanti che hanno criticato il maestro. “Ora siete tutti ambientalisti! Un’occasione di visibilità e di denuncia per i problemi di una riviera sempre troppo violentata da noi campani, dimenticata da dio e da tutti. Infierire contro colui che ha sempre lottato contro chi violenta la nostra terra! Lo trovo assurdo, ipocrita. Quanti di voi hanno mai denunciato o mosso un dito a favore del litorale domitio? Quanti di voi collaborano attivamente con le associazioni di volontariato che si prodigano per il territorio?” sbotta un fan.

“Criticano Enzo Avitabile con lo smartphone in carica ed il condizionatore sparato in in faccia. Quando tacere dovrebbe essere un dovere” sulla stessa scia commenta un altro fan. C’è chi anche contento dell’annuncio augura: “un grandissimo successo, in bocca al lupo“. Pareri contrastanti tra i fan del maestro Avitabile che si esibirà sul palco di Castelvolturno al fianco di Lorenzo Jovanotti.