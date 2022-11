Badge aziendali: perchè sono utili?

I badge aziendali sono diventati uno strumento molto comune nelle aziende di piccole, medie e grandi dimensioni per riconoscere i dipendenti. In un contesto aziendale sono ormai la prassi perché semplificano la gestione amministrativa dell’azienda. Quali sono i vantaggi in particolare?

Funzione di riconoscimento

Si tratta infatti di piccole tessere con cui si identificano i dipendenti e che contengono tutte le informazioni rilevanti, come ad esempio il nome e il cognome, la funzione aziendale o il reparto di appartenenza. Talvolta poi, se il badge ha dimensioni sufficienti da permetterlo, è anche possibile inserire il logo o il nome dell’azienda e una foto del dipendente. In questo caso si parla di badge nominativi , per i quali è possibile ricorrere a dei veri e propri servizi di personalizzazione per renderli in tutto e per tutto rispondenti alle proprie esigenze.

Questo tipo di badge sono molto comuni nei settori a contatto con il pubblico: la loro utilità è nel presentare i dipendenti ai clienti, permettere un rapido riconoscimento e consentire a questi ultimi di chiedere un consulto o un aiuto.

Accesso limitato e registrazione delle ore di lavoro

Vi sono poi ulteriori tipi di badge, ognuno preposto per uno specifico scopo. Ci sono, ad esempio, quelli magnetici che vengono fatti strisciare in un dispositivo centrale per registrare le presenze, i trasponder che funzionano ad avvicinamento e possono essere sotto forma di bracciali o portachiavi, quelli portatili che sono ottimali per i lavoratori a distanza o gli smartworker.

Quando non esistevano i badge bisognava rilevare manualmente la presenza dei lavoratori, un compito spesso arduo in quanto alcune aziende avevano centinaia di dipendenti da controllare. Il risultato era una perdita di ore a causa di mancate notifiche di ritardi o uscite anticipate. Allo stesso tempo gli uffici delle risorse umane erano impegnate per molto tempo per il conteggio delle ore per la formulazione della busta paga, aumentando quindi i tempi burocratici per tutto ciò che riguardava l’amministrazione. Con il badge è sopraggiunto un calcolo automatico delle presenze/assenze e delle ore ma anche uno snellimento delle procedure amministrative.

Personalizzare i badge aziendali

La personalizzazione dei badge aziendali è un servizio a cui molte aziende desiderano accedere quando si tratta di dotare i propri dipendenti di strumenti di riconoscimento nominativi. La personalizzazione dei badge può avvenire in diversi modi, ad esempio attraverso la scelta dei materiali di realizzazione del badge, delle sue misure e della forma. La forma più comunemente utilizzata è quella rettangolare, con misure comprese tra i 75×25 mm e i 75×40 mm, ma è anche possibile richiedere la realizzazione di badge di dimensioni maggiori o minori e di forme diverse. Le altre opzioni di personalizzazione includono poi la scelta dei colori del badge e dei font usati. Affidarsi ad un servizio di personalizzazione dei badge aziendali è la scelta giusta non solo per offrire un’immagine coerente e professionale dell’azienda, ma anche e soprattutto per creare un senso di appartenenza tra i dipendenti.